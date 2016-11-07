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Aboubakar 2’ye böldü

Beşiktaş’ta Aboubakar’ın durumu tartışma konusu oldu. Trabzon maçında inanılmaz goller kaçıran Kamerunlu yıldız yönetimi 2’ye böldü

Aboubakar 2’ye böldü
Beşiktaş'ın Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmada akıl almaz goller kaçıran Aboubakar yeniden sorgulanmaya başladı. Her maçta istikrarsız bir görüntü veren Kamerunlu futbolcunun durumunun yönetimi de ikiye böldüğü ortaya çıktı.

BAŞKAN KALMASINDAN YANA
Trabzonspor karşısında çok önemli fırsatları değerlendiremeyen Siyah-Beyazlı oyuncu için bazı yöneticilerin, "Bize Gomez gibi daha sağlam bir forvet lazım. Devre arası gönderelim" dediği öğrenildi. Ancak Başkan Fikret Orman'ın Aboubakar'ın kalmasından yana görüş bildirmesi nedeniyle Kamerunlu futbolcunun gönderilme ihtimali az gösteriliyor.
  • 07 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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