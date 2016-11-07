2 iyi 1 kötü haber! Ozan yetişmiyor!

Milli arada yaraları sarmak isteyen Fenerbahçe'ye iki iyi bir de kötü haber geldi.



SIVI BİRİKİMİ GEÇMEDİ

Fernandao ve Van der Wiel'in Galatasaray derbisi kadrosunda yer alacağı ancak Ozan'ın bu maça yetişmeyeceği belirtildi. Ozan'ın bir sonraki Çaykur Rize maçının kadrosunda yer alma şansının da çok yüksek olmadığı, ayağındaki sıvı birikiminin henüz tam olarak geçmediği ifade edildi.