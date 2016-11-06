  1. Sokağa nasıl çıkacaksın
  2. Daha kolay olabilirdi

Ve Arda geri döndü

’ın Kosova ile oynayacağı maçın kadrosu açıklandı. Terim’le uzun süredir polemik yaşan ’la birlikte Burak Yılmaz, Selçuk İnan ve Gökhan Gönül de aday kadroya çağrıldı.

Ve Arda geri döndü
A Milli Takım'ın Kosova maçı kadrosu açıklandı. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim uzun süredir polemik yaşadığı Arda Turan'ı yeniden kadroya davet etti. Arda Turan ile birlikte Burak Yılmaz, Selçuk İnan ve Gökhan Gönül de aday kadroya davet edilen isimler oldu. Arda Turan kadroya çağrıldıktan sonra sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Hocamızla konuştuk. Ülkemiz için hep beraberiz inşallah" ifadesini kullandı.

EMRE ÇOLAK KADRODA
Bu arada Başakşehirli Yalçın Ayhan, Cengiz Ünder ve Mehmet Batdal, Feyenoord'dan Bilal Başakcıkoğlu kadroya yeni çağrılan oyuncular oldu. Emre Çolak Deportivo'da gösterdiği başarılı performans nedeniyle A Milli Takım'a yeniden davet edildi. Öte yandan Caner Erkin ile Ozan Tufan sakatlıkları, Emre Mor sarı kart cezaları nedeniyle kadroya alınmadı. G.Saray'dan Yasin, Beşiktaş'tan Olcay Şahan ve Metz'ten Mevlüt Erdinç ise yeni kadroda kendilerine şans bulamadı.
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  • 06 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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