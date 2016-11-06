Ve Arda geri döndü

A Milli Takım'ın Kosovamaçı kadrosu açıklandı. TürkiyeFutbol Direktörü FatihTerim uzun süredir polemik yaşadığıArda Turan'ı yenidenkadroya davet etti. Arda Turanile birlikte Burak Yılmaz, Selçukİnan ve Gökhan Gönül deaday kadroya davet edilen isimleroldu. Arda Turan kadroyaçağrıldıktan sonra sosyal medyadayaptığı açıklamada, "Hocamızlakonuştuk. Ülkemiz içinhep beraberiz inşallah" ifadesinikullandı.
EMRE ÇOLAK KADRODA
Bu arada Başakşehirli YalçınAyhan, Cengiz Ünder ve MehmetBatdal, Feyenoord'danBilal Başakcıkoğlu kadroyayeni çağrılan oyuncular oldu.Emre Çolak Deportivo'da gösterdiğibaşarılı performans nedeniyleA Milli Takım'a yenidendavet edildi. Öte yandan CanerErkin ile Ozan Tufan sakatlıkları,Emre Mor sarı kart cezalarınedeniyle kadroya alınmadı.G.Saray'dan Yasin, Beşiktaş'tanOlcay Şahan ve Metz'tenMevlüt Erdinç ise yeni kadrodakendilerine şans bulamadı.
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