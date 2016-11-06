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Van Persie hastaneye kaldırıldı

Akhisar Belediyespor maçında sakatlanan Fenerbahçeli oyuncu hastaneye kaldırıldı.

F.Bahçede şok! Van Persie hastaneye kaldırıldı

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Akhisar Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 26. dakikasında Hollandalı oyuncu van Persie ağları havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Mücadelenin 37. dakikasında ise , Akhisar Belediyespor ceza sahası içinde rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Göz kapağında yırtık olduğu tespit edilen yıldız oyuncu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
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  • 06 Kasım 2016, Pazar 20:16
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