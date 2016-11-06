Van Persie hastaneye kaldırıldı

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Akhisar Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 26. dakikasında Hollandalı oyuncu van Persie ağları havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi.



Mücadelenin 37. dakikasında ise Robin van Persie, Akhisar Belediyespor ceza sahası içinde rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Göz kapağında yırtık olduğu tespit edilen yıldız oyuncu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.



