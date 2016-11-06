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THY Open’da 2016’da heyecan sürüyor

7 milyon dolar ödüllü Antalya’daki golf turnuvasında heyecan devam ediyor

THY Open’da 2016’da heyecan sürüyor
Turkish Airlines Open 2016 Golf Turnuvası tüm heyecanıyla sürüyor. Turnuvada Fransız Victor Dubuisson, İngiliz Danny Willett, İngiliz Lee Westwood, Avusturyalı Bernd Wiesberger, Güney Afrikalı Jaco Van Zyl, İngiliz Richard Bland gibi ünlü golfçülerin de aralarında bulunduğu 78 profesyonel golfçü yer alıyor.
Etiketler:
  • 06 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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