Trabzon cephesi penaltı kararını çok ağır bulurken Quaresma’nın Yusuf’a yaptığı hareketin kırmızı kart olduğunu savundu. Usta , “Milyonların ahını alarak mı yaşayacaksın, sokağa nasıl çıkacaksın” dedi.
Trabzonspor'da büyük bir isyan yaşanıyor... Bordo-Mavili takım Beşiktaş karşısında sahadan 2-1 mağlup ayrılırken maça hakem MeteKalkavan'ın verdiği kararlara Trabzonspor büyük tepki gösterdi. Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Quaresma'nın Bero'yla girdiği ikili mücadelede yerde kalmasına penaltı kararı veren Kalkavan'ın bu kararı büyük eleştiri aldı. Trabzonspor cephesi 2. yarıda Quaresma'nın Yusuf Erdoğan'ı ceza sahası içinde biçtiğini savunarak Portekizli futbolcuya kırmızı kart göstermesi gerektiğini savundu. Trabzonspor'un Mete Kalkavan'la bugüne kadar 7 maçta sadece 1 galibiyet alması nedeniyle maça tedirgin çıkan Bordo- Mavililer maç sırasında ve maçtan sonra Kalkavan'a tepki gösterdi.
RESMİ TWİTTER HESABI ÖFKE YAĞDIRDI Trabzonspor BaşkanıMuharrem Usta da karşılaşmaoynanırken twitter'dan yaptığı açıklamalarlahakem Mete Kalkavan'abüyük tepki yağdırdı. MuharremUsta bir tweetinde, "Milyonlarınahını alarak mı yaşayacaksın, sokağaçıkacaksın. Çoluk çocuğunabırakacağın bu mirasla nasıl insanlarınyüzüne bakacaksın" dedi.Trabzon'un resmi twitter hesabıise, "Bu sadece biriydi. Emeğe veoyuna saygısı olan utanır. Utanmanızdileğiyle" yorumunu yaptı.
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