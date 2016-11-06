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Sokağa nasıl çıkacaksın

Trabzon cephesi penaltı kararını çok ağır bulurken Quaresma’nın Yusuf’a yaptığı hareketin kırmızı kart olduğunu savundu. Usta , “Milyonların ahını alarak mı yaşayacaksın, sokağa nasıl çıkacaksın” dedi.

Sokağa nasıl çıkacaksın
Trabzonspor'da büyük bir isyan yaşanıyor... Bordo- Mavili takım Beşiktaş karşısında sahadan 2-1 mağlup ayrılırken maça hakem Mete Kalkavan'ın verdiği kararlara Trabzonspor büyük tepki gösterdi. Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Quaresma'nın Bero'yla girdiği ikili mücadelede yerde kalmasına penaltı kararı veren Kalkavan'ın bu kararı büyük eleştiri aldı. Trabzonspor cephesi 2. yarıda Quaresma'nın Yusuf Erdoğan'ı ceza sahası içinde biçtiğini savunarak Portekizli futbolcuya kırmızı kart göstermesi gerektiğini savundu. Trabzonspor'un 'la bugüne kadar 7 maçta sadece 1 galibiyet alması nedeniyle maça tedirgin çıkan Bordo- Mavililer maç sırasında ve maçtan sonra Kalkavan'a tepki gösterdi.

RESMİ TWİTTER HESABI ÖFKE YAĞDIRDI
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta da karşılaşma oynanırken 'dan yaptığı açıklamalarla hakem Mete Kalkavan'a büyük tepki yağdırdı. Muharrem Usta bir tweetinde, "Milyonların ahını alarak mı yaşayacaksın, sokağa çıkacaksın. Çoluk çocuğuna bırakacağın bu mirasla nasıl insanların yüzüne bakacaksın" dedi. Trabzon'un resmi twitter hesabı ise, "Bu sadece biriydi. Emeğe ve oyuna saygısı olan utanır. Utanmanız dileğiyle" yorumunu yaptı.
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  • 06 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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