  1. Nefesleri kesen düelloda Alanya güldü
  2. Hedefinde yerliler var

Saray’da bahar sona erdi!

Sezon başından bu yana taraftarın desteğini arkasına alan Hollandalı hoca, Trabzon ve Başakşehir yenilgileri nedeniyle artık hedef tahtasında.

Saray’da bahar sona erdi!
Lider Başakşehir'e Arena'da 2-1 yenilerek zirvenin 6 puan gerisine düşen Galatasaray'da moraller yerle bir... Sezon başında alınan Süper Kupa ve ligdeki başarılı sonuçlar nedeniyle takımına büyük destek veren taraftarlar, Başakşehir yenilgisi sonrası isyan bayrağını açmış durumda... Taraftarlar çok sevdiği ve "Riekerink Bey" lakabını taktığı Hollandalı hocayı hedef tahtasına oturtmuş durumda... Takımın son haftalarda sürekli kötü futbol oynamasınının yanı sıra evinde hem Trabzon hem de Başakşehir'e yenilmesi Riekerink'i çok zor durumda bıraktı.

KADER HAFTALARI
Milli arasından sonra Fenerbahçe deplasmanında oynanacak derbi ve ardından Arena'daki Bursaspor maçları, Hollandalı teknik adamın kaderini çizecek. Kulislerde konuşulanlara göre iki maçtan da kötü sonuç çıkarsa Riekerink'in görevde kalması çok zorlaşacak.

ŞİMDİ NE YAPACAK?
Başakşehir maçından sonra 'Kötü futbol' eleştirilerini kabul eden Riekerink'in milli maç arasında kötü gidi- şi durdurmak için neler yapacağı merakla bekleniyor.
Etiketler:
  • 06 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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