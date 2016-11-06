Saray’da bahar sona erdi!

Lider Başakşehir'e Arena'da 2-1 yenilerek zirvenin 6 puan gerisine düşen Galatasaray'da moraller yerle bir... Sezon başında alınan SüperKupa ve ligdeki başarılı sonuçlar nedeniyle takımına büyük destek veren taraftarlar, Başakşehir yenilgisi sonrası isyan bayrağını açmış durumda... Taraftarlar çok sevdiği ve "Riekerink Bey" lakabını taktığı Hollandalı hocayı hedef tahtasına oturtmuş durumda... Takımın son haftalarda sürekli kötü futbol oynamasınının yanı sıra evinde hem Trabzon hem de Başakşehir'e yenilmesi Riekerink'i çok zor durumda bıraktı.
KADER HAFTALARI
Milli arasından sonra Fenerbahçedeplasmanında oynanacak derbi veardından Arena'daki Bursaspormaçları, Hollandalıteknik adamın kaderiniçizecek. Kulislerdekonuşulanlara göre iki maçtanda kötü sonuç çıkarsa Riekerink'ingörevde kalması çok zorlaşacak.
ŞİMDİ NE YAPACAK? Başakşehir maçından sonra 'Kötü futbol' eleştirilerini kabul eden Riekerink'in milli maç arasında kötü gidi- şi durdurmak için neler yapacağı merakla bekleniyor.
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