  1. Es-Es’ten zengin kalkışı
  2. Ayakta kalmasını bildik

Quaresma kırmızı görmeliydi

Güneş, “’ın hiçbir zaman hakeme ihtiyacı yok... Quaresma o pozisyonda ayağını çekebilirdi sarıdan kırmızı ya da direkt kırmızı verilirdi” diye konuştu.

Quaresma kırmızı görmeliydi
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor galibiyetinden sonra önemli açıklamalar yaptı. Güneş, "Hak ettiğimiz galibiyeti aldık. Skoru 3-0'a getirebilseydik ya da o tip gol yemeseydik daha rahat olacaktı. İkinci yarı, biraz daha savaşmaktan ve rakibin baskısıyla heyecanlı hale dönüştü." dedi. Deneyimli çalıştırıcı, "Sıralamadaki yeriyle orantılı oyuncu ve hoca kalitesi şeklinde kulüp görüntüsü yok. Trabzonspor'un bunu aşacağını düşünüyorum. İyi başladık, goller bulduk. Hiç olmayacak şekilde rahat geçen maçta üçüncü golü atmamız gerekirken, dönüşte yediğimiz golde anormal savunma hatası yaptık. Yediğimiz gol onları oyuna ortak etti. Dirençlerini artırdı. Bizim de onların da pozisyonları var" şeklinde konuştu.

O POZİSYON DIŞINDA HAKEM KÖTÜ DEĞİLDİ
TRABZON Başkanı Muharrem Usta'nın "Beşiktaş'ın hakeme ihtiyacı yok" şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine Quaresma'nın Yusuf'a yaptığı hareketle ilgili görüşlerini aktaran Güneş, "Beşiktaş'ın hiçbir zaman hakeme ihtiyacı yok. Quaresma ayağını koyduğunda çekebilirdi. Görüntüye baktığımız zaman kırmızı verebilirdi. Onun dışında hakemin kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum" dedi.

VERİLMİŞ SADAKAM VARMIŞ
Beşiktaş-Trabzon maçının 61. dakikasında Quaresma'nın sert hareketi sonrasında oyunu sedyeyle terk eden Yusuf Erdoğan, "Çok şükür ciddi bir sakatlığım yok. Verilmiş sadakam varmış" dedi.

BİR YETENEKSİZİN SONUCUNU YAŞADIK
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, maçından sonra açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca, "Hakem penaltı verebilir, görmeyebilir, faulü görmeyebilir. Ancak, tehlikeli hareketleri görmemezlikten gelemez. Yetenekten yoksunluk vardır. Babadan oğula geçişin sona ermesi gerekiyor. Bir yeteneksizin sonucunu yaşadık" ifadelerini kullandı.
Etiketler:
  • 06 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar