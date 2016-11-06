Quaresma kırmızı görmeliydi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor galibiyetinden sonra önemli açıklamalar yaptı. Güneş, "Hak ettiğimiz galibiyeti aldık. Skoru 3-0'agetirebilseydik ya da o tip gol yemeseydikdaha rahat olacaktı. İkinci yarı, biraz daha savaşmaktan ve rakibin baskısıyla heyecanlı hale dönüştü." dedi. Deneyimli çalıştırıcı, "Sıralamadaki yeriyle orantılı oyuncu ve hoca kalitesi şeklinde kulüp görüntüsü yok. Trabzonspor'unbunu aşacağını düşünüyorum. İyi başladık, goller bulduk. Hiç olmayacak şekilde rahat geçen maçta üçüncü golü atmamız gerekirken, dönüşte yediğimiz golde anormal savunma hatası yaptık. Yediğimiz gol onlarıoyuna ortak etti. Dirençlerini artırdı. Bizim de onların da pozisyonları var" şeklinde konuştu.
O POZİSYON DIŞINDA HAKEM KÖTÜ DEĞİLDİ TRABZON Başkanı Muharrem Usta'nın "Beşiktaş'ın hakemeihtiyacı yok" şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine Quaresma'nın Yusuf'a yaptığı hareketle ilgili görüşlerini aktaran Güneş, "Beşiktaş'ınhiçbir zaman hakemeihtiyacı yok. Quaresma ayağını koyduğunda çekebilirdi. Görüntüye baktığımız zaman kırmızı verebilirdi. Onun dışında hakemin kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum" dedi.
VERİLMİŞ SADAKAM VARMIŞ Beşiktaş-Trabzon maçının 61. dakikasında Quaresma'nın sert hareketi sonrasında oyunu sedyeyle terk eden Yusuf Erdoğan, "Çok şükür ciddi bir sakatlığım yok. Verilmişsadakam varmış" dedi.
BİR YETENEKSİZİN SONUCUNU YAŞADIK Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş maçından sonra açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca, "Hakem penaltı verebilir, görmeyebilir, faulü görmeyebilir. Ancak, tehlikeli hareketleri görmemezlikten gelemez. Yetenekten yoksunluk vardır. Babadan oğula geçişin sona ermesi gerekiyor. Bir yeteneksizin sonucunu yaşadık" ifadelerini kullandı.
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