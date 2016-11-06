Nefesleri kesen düelloda Alanya güldü

Sahasında konuk ettiği Gaziantepspor'u 4-3 yenen Aytemiz Alanyaspor kötü gidişe son verdi. Ev sahibi ekip 2. dakikada Emre Akbaba ile öne geçti. Fakat Gaziantep 12'de Omeruo (k.k) ve 40'ta Kangwa ile öne geçmeyi başardı.



ALANYA 2. YARI COŞTU

İkinci yarıda müthiş bir giriş yapan Alanyaspor, 53. dakikada Candieas, 68. dakikada Guerrier ve 88. dakikada Vagner Love'un golleriyle bir anda skoru 4-2'ye getirdi. Gaziantep 90. dakikada İlhan'ın penaltıdan attığı golle farkı bire indirse de 3 puan Alanya'nın oldu.