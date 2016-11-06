Kayserispor teknik direktörü istifa etti

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile 1-1 berabere kalan Kayserispor'da teknik direktör Hakan Kutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görevinden ayrılmaya karar verdiğini söyledi.

Karşılaşmanın ardından aldığı kararın spor kamuoyunda şaşkınlıkla karşılandığını dile getiren Kutlu, ''Osmanlıspor maçının devre arasında soyunma odamızda yaşanan bazı sıkıntılar nedeniyle görevimden ayılmaya karar verdim. Öncelikle çok değerli bir başkan ile çalıştım. Kendisi 30 yıldır futbolun içinde ve takdir ettiğim yönetici. Ancak maçın devre arasında soyunma odasına inerek oyunculara taktik vermesini içime sindiremedim. Görevi bırakma nedenim sadece bu. Bunun dışında başka bir neden yok.'' dedi.

Hakan Kutlu, kararının kesin olduğunu kaydederek, ''Bu konuda kararım kesin. Kesinlikle geri dönüş gibi bir düşüncem yok. Bu arada geride karakterleri çok iyi oyuncular bıraktık. Hepsine bugüne kadar bana verdikleri destek nedeniyle teşekkür ederim. Mütevazı rakamlarla önemli bir takım kurduk. Bu takım gelecek yıllarda başarılı sonuçlara imza atacaktır. Kayserispor camiasına ve taraftarlarına da teşekkür ederim. Umarım her zaman en iyi yerlerde olurlar'.'' ifadelerini kullandı.