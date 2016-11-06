Kartal’a ilk darbe Karşıyaka’dan

Türkiye Spor Toto Basketbol Ligi'nde Beşiktaş, Karşıyaka'ya deplasmanda 82-77 mağlup oldu. Siyah-Beyazlı takım bu sonuçla ligdeki ilk yenilgiyi aldı. İlk periyodu 27-16 önde geçen Beşiktaş devreyi de 46-42 önde kapatmayı başardı.



YEŞİL GİRESUN FARK YAPTI

3. periyodu 65-60 önde geçen Karşıyaka maçtan 82-77 galip ayrıldı. Karşıyaka'da Brown 22 sayıyla en skorer isim oldu. Diğer sonuçlar şöyle: İstanbul BBS-Muratbey Uşak: 87-85, Yeşil Giresun-Ted Ankara: 107-78.