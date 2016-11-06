Karabük&Bursa’dan gol sesi çıkmadı

Spor Toto Süper Lig'de sezonun flaş takımlarından biri olan Bursaspor, Kardemir Karabükspor deplasmanında fren yaptı: 0-0. Pozisyon açısından kısır geçer ilk yarıdan gol sesi çıkmadı. İkinci devre iki takım da net fırsatlar harcadı. Fakat son vuruşlar iyi olmayınca maç 0-0 sona erdi.