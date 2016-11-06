  1. Kolayı, zora sokmak

İşte Ronaldo'nun yeni ücreti

'nun, görüşmelerde ikna olduğu ve ufak bir zam alarak ile olan kontratını 5 yıllık yenileyeceği iddia edildi.

İşte Ronaldonun yeni ücreti

Madrid merkezli spor gazetesi Marca'da çıkan haberde; 'nun yeni imzalayacağı kontratla birlikte tekrar 'in en çok kazanan futbolcusu haline geleceği belirtildi. Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'den haftalık 560 bin euro ücret alacağı ifade edildi.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Cristiano Ronaldo ile kontrat yenilemeyi çok önemsediği ve FIFA transfer yasağı sırasında Portekizli süperstarını kaybetmeyi istemediği yazıldı.

Cristiano Ronaldo ile Real Madrid arasındaki yeni kontratın önümüzdeki hafta içi resmiyet kazanacağı eklendi.

Real Madrid, geçtiğimiz günlerde Galli süperstarı Gareth Bale ile de 6 yıl 210 milyon euroluk bir kontrat imzalamıştı.
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  • 06 Kasım 2016, Pazar 16:43
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