İşte Ronaldo'nun yeni ücreti

Madrid merkezli spor gazetesi Marca'da çıkan haberde; Cristiano Ronaldo'nun yeni imzalayacağı kontratla birlikte tekrar Real Madrid'in en çok kazanan futbolcusu haline geleceği belirtildi. Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'den haftalık 560 bin euro ücret alacağı ifade edildi.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Cristiano Ronaldo ile kontrat yenilemeyi çok önemsediği ve FIFA transfer yasağı sırasında Portekizli süperstarını kaybetmeyi istemediği yazıldı.

Cristiano Ronaldo ile Real Madrid arasındaki yeni kontratın önümüzdeki hafta içi resmiyet kazanacağı eklendi.

Real Madrid, geçtiğimiz günlerde Galli süperstarı Gareth Bale ile de 6 yıl 210 milyon euroluk bir kontrat imzalamıştı.