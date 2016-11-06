Hedefinde yerliler var

Wesley Sneijder, Başakşehirmaçı sonrası sorulan "Takım düzelecekmi?" sorusuna "Başkalarınasorun. Böyle giderse düzelmez" yanıtınıvermişti. Hollandalı yıldızınüstü kapalı hedef aldığıisimlerin kim olduğu ortaya çıktı.Sneijder'in başta Selçuk, Semih,Hakan Balta ve Sabri olmaküzere yerli futbolcuları eleştirdiğiöğrenildi. Yıldız futbolcunun özellikleSelçuk ve Semih'in kötü performansınedeniyle çok öfkeli olduğubelirtiliyor.
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