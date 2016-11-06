Hedefinde yerliler var

Wesley Sneijder, Başakşehir maçı sonrası sorulan "Takım düzelecek mi?" sorusuna "Başkalarına sorun. Böyle giderse düzelmez" yanıtını vermişti. Hollandalı yıldızın üstü kapalı hedef aldığı isimlerin kim olduğu ortaya çıktı. Sneijder'in başta Selçuk, Semih, Hakan Balta ve Sabri olmak üzere yerli futbolcuları eleştirdiği öğrenildi. Yıldız futbolcunun özellikle Selçuk ve Semih'in kötü performansı nedeniyle çok öfkeli olduğu belirtiliyor.