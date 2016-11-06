Hedef 5 parola 15

Fenerbahçeli oyuncular ligde arka arkaya kazanılan Konyaspor ve Karabükspor maçlarının ardından geleceğe umutla bakıyor. Ligde bugün oynanacak Akhisar maçının ardından sırasıyla Galatasaray, Rizespor,Beşiktaş ve Antalyaspor ile karşılaşacak olan Sarı-Lacivertliler bu 5 maçı kazanarak zirvenin üstünde yer alan Başakşehir, Beşiktaş ve G.Saray'ı yakalamak istiyor. Özellikle G.Saray ve Beşiktaş maçlarını mutlaka galip gelinmesi gereken derbiler olarak ilan eden Fenerbahçe bu maçları kazanarak rakiplerine karşı psikolojik üstünlük de sağlamayı hedefliyor.
RAKİPLERİ GÜÇLÜ EKİPLERLE OYNAYACAK FENERBAHÇELİ oyuncular 5 maçı kazanmanın dışında Başakşehir ve Beşiktaş'ın zorlu fiks- türüne güveniyor. Bu süreçte Başakşehir'in Beşiktaş ve Trabzonspor ile karşılaşacak olması, Beşiktaş'ın da Başakşehir ve Bursaspor gibi güçlü ekiplerle oynayacak olması Kanarya'nın umudunu artırıyor.
ADVOCAAT'TANREHAVET UYARI F.Bahçe'nin ManchesterUnited maçında aldığı galibiyetAdvocaat'ı hareketegeçirdi. Futbolcularıylabir toplantı yapanHollandalı hoca,"Satın rehavetegirmeyin. Akhisar'ıciddiye almazsanızbununbedelini çok ağıröderiz" ifadesinikullandı.
FENERBAHÇE 3'TE 3 PEŞİNDE Ligde son 2 maçını kazanan Fenerbahçe bugün ligde kritik noktada bulunan Akhisar'ın konuğu olacak. Manisa 19 MayısStadı'nda saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmayı Halil UmutMeler yönetecek. Sarı-Lacivertli ekipte Fernandao, Vander Wiel ve Ozan Tufan sakatlığı nedeniyle olmayacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.