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Hedef 5 parola 15

F.Bahçe önce G.Saray ve Beşiktaş’ı yenerek arayı kapatmak istiyor. Başakşehir ve Beşiktaş’ın zorlu fikstürü de futbolcuların umutlarını artırıyor.

Hedef 5 parola 15
Fenerbahçeli oyuncular ligde arka arkaya kazanılan Konyaspor ve Karabükspor maçlarının ardından geleceğe umutla bakıyor. Ligde bugün oynanacak Akhisar maçının ardından sırasıyla Galatasaray, Rizespor, Beşiktaş ve Antalyaspor ile karşılaşacak olan Sarı-Lacivertliler bu 5 maçı kazanarak zirvenin üstünde yer alan Başakşehir, Beşiktaş ve G.Saray'ı yakalamak istiyor. Özellikle G.Saray ve Beşiktaş maçlarını mutlaka galip gelinmesi gereken derbiler olarak ilan eden Fenerbahçe bu maçları kazanarak rakiplerine karşı psikolojik üstünlük de sağlamayı hedefliyor.

RAKİPLERİ GÜÇLÜ EKİPLERLE OYNAYACAK
FENERBAHÇELİ oyuncular 5 maçı kazanmanın dışında Başakşehir ve Beşiktaş'ın zorlu fiks- türüne güveniyor. Bu süreçte Başakşehir'in Beşiktaş ve Trabzonspor ile karşılaşacak olması, Beşiktaş'ın da Başakşehir ve Bursaspor gibi güçlü ekiplerle oynayacak olması Kanarya'nın umudunu artırıyor.

ADVOCAAT'TAN REHAVET UYARI
F.Bahçe'nin Manchester United maçında aldığı galibiyet Advocaat'ı harekete geçirdi. Futbolcularıyla bir toplantı yapan Hollandalı hoca, "Satın rehavete girmeyin. Akhisar ciddiye almazsanız bunun bedelini çok ağır öderiz" ifadesini kullandı.

FENERBAHÇE 3'TE 3 PEŞİNDE
Ligde son 2 maçını kazanan Fenerbahçe bugün ligde kritik noktada bulunan Akhisar'ın konuğu olacak. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Sarı-Lacivertli ekipte Fernandao, Van der Wiel ve Ozan Tufan sakatlığı nedeniyle olmayacak.
Etiketler:
  • 06 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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