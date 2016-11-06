Gümüşhane koşar adım

Gümüşhane tutulmuyor... 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirvede bulunan Gümüşhane, Karşıyaka'yı 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Karşılaşmanın ilk devresinde evsahibi takım daha atak bir futbol sergilemesine rağmen gol atmayı başaramadı. 2. yarı baskısını daha da artıran Gümüşhane 71'de Taşkın'la skoru 1-0 yaptı. Böylece maçtan 3 puanla ayrılarak arka arkaya 6. galibiyetini elde etmiş oldu.