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koşar adım

İkinci Lig Kırmızı Grup’ta lider konuk ettiği Karşıyaka’yı Taşkın’ın golüyle devirdi...

Gümüşhane koşar adım
Gümüşhane tutulmuyor... 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirvede bulunan Gümüşhane, Karşıyaka'yı 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Karşılaşmanın ilk devresinde evsahibi takım daha atak bir futbol sergilemesine rağmen gol atmayı başaramadı. 2. yarı baskısını daha da artıran Gümüşhane 71'de Taşkın'la skoru 1-0 yaptı. Böylece maçtan 3 puanla ayrılarak arka arkaya 6. galibiyetini elde etmiş oldu.
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  • 06 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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