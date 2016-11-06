Önceki gün oynanan Beşiktaş-Trabzonspor maçında hakem Mete Kalkavan'ın yönetimi tüm yazılı ve görsel medyada yoğun eleştiriler almış, iki kulüp yöneticilerinin de hakem hakkındaki görüşleri spor sayfaları ve spor programlarında geniş yer bulmuştur. Merkez Hakem Komitesi'nin de 7.9 gibi düşük not verdiği Mete Kalkavan'ın karşılaşmada verdiği kararlar hakkında Turkuvaz Grubu gazeteleri ve tv kanallarında yorumcular her zaman olduğu gibi özgürce yorumlarını dile getirmiş ve futbol oyun kuralları içinde Kalkavan'ın hatalarını gözler önüne sermişlerdir.

Türk spor medyasında Mete Kalkavan'ın yönetimi hakkında bunca olumsuz görüş varken, Beşiktaş kulübünün Fotomaç Gazetesi'ne tesislere giriş yasağı getirmesi, bu devirde kabul edilemez bir yasakçı zihniyetin tezahürüdür. Sadece Fotomaç Gazetesi'ne getirilen bu yasak, başka medya kuruluşlarına da uygulanmış olsa bile tüm yasakların karşısındayız. Beşiktaş'ın her türlü sportif başarılarının, Vodafone Arena'nın yapım sürecinde duyulan gururun bir parçası olan ve ülkemizin asırlık çınarı siyah-beyazlı kulübün başkan ve yöneticilerine sayfa ve programlarını sonsuz yer ayıran Turkuvaz Medya'nın, Beşiktaş yönetimine çağrısı, bir an önce aldığınız bu yanlış karardan dönmenizdir.



İKİ GÖRÜŞ…





AHMET ÇAKAR: Fikret Orman'ın yasağı faşizmdir, aynı zamanda sansürdür, aynı zamanda despotluktur. Fotomaç bir maçın önüne geçmiş hatalı hakem kararlarını bir resimde özetlemiş. Resme baktığımızda Beşiktaş'a maçı kazandıran unsurun Mete Kalkavan olduğu anlaşılıyor. Gerçekten de böyle. Beşiktaş, Trabzonspor'u Mete Kalkavan sayesinde yenmiştir. Beşiktaş yönetiminin Fotomaç ve muhabirlerine yasak getirmesi modern dünyada kabul edilemez, yanlış ve tehlikeli bir uygulamadır.







TURGAY DEMİR

Yıllardır bu ülkede kollama sırası Fenerbahçe, Galatasaray ile başlar. Onlar lig yarışında yoksa Beşiktaş'a sıra gelir. Bu satırların yazarı da 40 yıldır bu koruma ve kollamaya karşı çıkar. Bunun tipik örneği geçen sezon Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yaşanan şampiyonluk yarışıdır. Algı operasyonları tavan yapmışken Fotomaç'ta, yapılan faulleri ve gösterilen kartları rakamlarla ortaya döküp kimin kollandığını herkesin görmesini sağladık. Bunu Beşiktaş'ı savunmak adına yapmadım, haksızlığa karşı çıkma düsturumuzun bir gereğiydi bu. Haksızlık kime yapılırsa yapılsın karşı çıkmak boynumuzun borcudur. Son derbide de hakem Mete Kalkavan, Trabzonspor'a haksızlık yapmıştır. Bunları görmezden gelip eyyam yaparsam geride kalan 40 yılımı inkar etmiş olurum ve yarın Beşiktaş'a yapılan haksızlıklara karşı da söyleyecek sözüm kalmaz. O nedenle, Fotomaç'ın hakem Mete Kalkavan'ı eleştiren manşetinden rahatsız olup medya yasağı koyan Beşiktaş yönetiminin tavrını anlamam, kabul etmem mümkün değil. Yıllardır Beşiktaş'a karşı yapılan algı oyunlarına sessiz kalan, en son Tosic'in yapmadığı faul üzerinden algı operasyonuna kalkışanları görmezden gelenlerin Fotomaç'a yasak koymaları da son derece manidardır. Hayırlısı olsun, zaman, kimin haklı, kimin haksız olduğunu ortaya çıkaracaktır hiç kuşkusuz.