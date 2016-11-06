Fenerbahçe filede Arkas’a teslim

Voleybolda Efeler Ligi'nde Fenerbahçe kendi seyircisi önünde Arkas'a 3-0 mağlup oldu. Konuk İzmir ekibi karşılaşmanın setlerini 25-19, 25-23 ve 25-21 önde kapattı. Beşiktaş ise Afyon Belediye'yi 3-0 yenerek ligdeki ilk galibiyetini almış oldu. Ligdeki diğer maçlarda ise alınan sonuçlar şöyle: Tokat Bld. Plevne-Halkbank: 2-3.