Cenk’i kanada çekti

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Trabzonspor karşısında Cenk Tosun'u forvette oynatmadı. Cenk oyun içinde zaman zaman sağ zaman zaman da sol kanatta oynadı. Tosic'in cezalı olması nedeniyle Marcelo'nun yanında Rhodolfo oynadı.
OLCAY YİNE YEDEKTİ Beşiktaş'ta Tolga, Beck, AtınçNukan, Olcay Şahan, KerimFrei, Gökhan İnler ve Ömer Şişmanoğlumaça kulübede başladı.
TARAFTAR MAÇA BÜYÜKİLGİ GÖSTERDİ Beşiktaş'ın Trabzonspor ile yaptığı karşılaşmada Siyah-Beyazlı taraftarlar takımlarına yine büyük destek verdi. VodafoneArena'da geçmiş yıllarda kapalı diye tanımlanan Doğu Tribünü'nün alt bölümlerinde küçük boşluk gözlenirken 40 bine yakın taraftar maçı takip etti. Trabzonspor'u da 2200 taraftar destekledi.
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