Cenk’i kanada çekti

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Trabzonspor karşısında Cenk Tosun'u forvette oynatmadı. Cenk oyun içinde zaman zaman sağ zaman zaman da sol kanatta oynadı. Tosic'in cezalı olması nedeniyle Marcelo'nun yanında Rhodolfo oynadı.



OLCAY YİNE YEDEKTİ

Beşiktaş'ta Tolga, Beck, Atınç Nukan, Olcay Şahan, Kerim Frei, Gökhan İnler ve Ömer Şişmanoğlu maça kulübede başladı.



TARAFTAR MAÇA BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

Beşiktaş'ın Trabzonspor ile yaptığı karşılaşmada Siyah-Beyazlı taraftarlar takımlarına yine büyük destek verdi. Vodafone Arena'da geçmiş yıllarda kapalı diye tanımlanan Doğu Tribünü'nün alt bölümlerinde küçük boşluk gözlenirken 40 bine yakın taraftar maçı takip etti. Trabzonspor'u da 2200 taraftar destekledi.