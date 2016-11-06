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Cenk’i kanada çekti

, Trabzonspor karşısında Cenk Tosun’u bu kez forvet yerine sağ ve sol kanatta oynatmayı tercih

Cenk’i kanada çekti
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Trabzonspor karşısında Cenk Tosun'u forvette oynatmadı. Cenk oyun içinde zaman zaman sağ zaman zaman da sol kanatta oynadı. Tosic'in cezalı olması nedeniyle Marcelo'nun yanında Rhodolfo oynadı.

OLCAY YİNE YEDEKTİ
Beşiktaş'ta Tolga, Beck, Atınç Nukan, Olcay Şahan, Kerim Frei, Gökhan İnler ve Ömer Şişmanoğlu maça kulübede başladı.

TARAFTAR MAÇA BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ
Beşiktaş'ın Trabzonspor ile yaptığı karşılaşmada Siyah-Beyazlı taraftarlar takımlarına yine büyük destek verdi. Vodafone Arena'da geçmiş yıllarda kapalı diye tanımlanan Doğu Tribünü'nün alt bölümlerinde küçük boşluk gözlenirken 40 bine yakın taraftar maçı takip etti. Trabzonspor'u da 2200 taraftar destekledi.
Etiketler:
  • 06 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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