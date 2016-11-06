Burası arena buradan çıkış yok

Kartal Arena'da tutulmuyor!.. Süper Lig'in 10. haftasında ezeli rakibi Trabzonspor'u konuk eden Beşiktaş maçtan 2-1 galip ayrıldı. Lider Başakşehir'i takibini sürdüren Siyah-Beyazlılar, Galatasaray'la farkı da 4 puana çıkardı. 5. dakikada Aboubakar vurdu, Onur son anda çıkardı. 7. dakikada Beşiktaş öne geçti. Quaresma'nın sağdan kullandığı kornerde Atiba topu arka direğe aşırttı. Rhodolfo kafayla skoru 1-0 yaptı. 16. dakikada Quaresma ceza sahasında yerde kalınca hakem 'penaltı' dedi. Cenk penaltıdan farkı ikiye çıkardı. 40. dakikada Aboubakar, Onur'la karşı karşıya kaldı ama golü atamadı.



İKİNCİ DEVRE NEFESLERİ KESTİ

1 dakika sonra Yusuf Erdoğan şık bir plaseyle skoru 2-1'e getirdi. 52. dakikada Ndoye dönüp vurdu, Fabri iki hamlede kontrol etti. 65. dakikada Tolgay çok güzel vurdu, Onur aynı şekilde çıkardı. 67. dakikada Aboubakar bomboş pozisyonda mutlak golü harcadı. 71. dakikada Mehmet'in sol çaprazdan şutu yan ağlarda kaldı. 74'te Zeki Yavru ortaladı, Fabri topu son anda çeldi ve maç 2-1 bitti.



11'E DÖNEN OĞUZHAN ETKİLİ OLAMADI

Sakatlığı geçen ve Napoli maçının ikinci yarısında oynayan Oğuzhan dün 11'de sahaya çıktı. 10 numara pozisyonunda görev yapan yıldız futbolcu fazla etkili olamadı. Oğuzhan'ın özellikle fiziki açıdan eksiklikleri göze çarptı. Maçın ardından galibiyeti değerlerdiren yıldız futbolcu, "Maça çok iyi başladık. 2-0'ı bulduk. Ardından maçı koparabilirdik. 2-1'den sonra zorlandık ama hedefimize ulaştık" dedi.



78'DE OYUNDAN ALINDI ABOUBAKAR ÇOK KIZDI!

Sezona çok kötü başlayan fakat son haftalarda büyük bir çıkış yakalayan Vincent Aboubabar dün eskisi gibiydi!.. Oldukça etkisiz bir futbol oynayan ve birçok gol pozisyonundan yararlanamayan yıldız futbolcu taraftarların da tepkisini çekti. Teknik direktök Şenol Güneş de performansından memnun kalmadığı Aboubakar'ı 78. dakikada oyundan alıp, yerine Ömer Şişmanoğlu'nu soktu. Fakat golcü futbolcu bu karara sinirlendi ve kulübeye hiç uğramadan direkt olarak soyunma odasına gitti.

