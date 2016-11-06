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Ayakta kalmasını bildik

, “Ayakta kalmasını bildik” dedi.

Ayakta kalmasını bildik
F.Bahçe'nin tecrübeli oyuncusu İsmail Köybaşı kötü sonuçlardan sonra ayakta kalmasını bildiklerini söyledi. Sarı-Lacivertli oyuncu, "Yeni bir takımız zamana ihtiyacımız var. Şampiyonluğun en güçlü adaylarından biriyiz" dedi.
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  • 06 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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