Ayakta kalmasını bildik

F.Bahçe'nin tecrübeli oyuncusu İsmail Köybaşı kötü sonuçlardan sonra ayakta kalmasını bildiklerini söyledi. Sarı-Lacivertli oyuncu, "Yeni bir takımız zamana ihtiyacımız var. Şampiyonluğun en güçlü adaylarından biriyiz" dedi.