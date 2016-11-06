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Antalyaspor evinde Eto’o ile güldü

Antalyaspor evinde Eto’o ile güldü
Süper Lig'de Antalyaspor evinde Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi. 41. dakikada Eto'o'nun ara pasında ceza sahasında topla buluşan Charles, Ahmet Yılmaz Çalık'la girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Eto'o, kaleci Hopf'un müdahalesine rağmen meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
  • 06 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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