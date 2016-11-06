Andy Murray finale yükseldi

Paris masters Erkekler Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde dünya 2 numarası Büyük Britanyalı Andy Murray Çek raket Tomas Berdych'i 2-0 mağlup etti. Ardından yarı finalde rakibi Raonic sakatlanınca Andy Murray oynamadan finale yükseldi. Bu arada Hırvat raket Marin Cilic, Sırp Novak Djokovic'i 2-0 yenerek finale yükseldi. Djokovic'in elenmesi çok büyük bir şaşkınlığa neden oldu.