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finale yükseldi

Paris Masters Erkekler Tenis Turnuvası’nda Murray finale yükseldi.

Andy Murray finale yükseldi
Paris masters Erkekler Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde dünya 2 numarası Büyük Britanyalı Andy Murray Çek raket Tomas Berdych'i 2-0 mağlup etti. Ardından yarı finalde rakibi Raonic sakatlanınca Andy Murray oynamadan finale yükseldi. Bu arada Hırvat raket Marin Cilic, Sırp Novak Djokovic'i 2-0 yenerek finale yükseldi. Djokovic'in elenmesi çok büyük bir şaşkınlığa neden oldu.
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  • 06 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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