Ahmet Ağaoğlu’na teşekkür hediyesi

Antalya Belek'teki Regnum Carya & Spa Resort'ta gerçekleştirilen Turkish Airlines Open 2016'ya Katarlı heyet çıkarma yaptı. Commercial Bank of Qatar Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi Müdür Yardımcısı Atilla Kuruçayırlı, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na davetinden ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür edip, özel olarak hazırlanmış hediyesini takdim etti. Katar Finans Merkezi İş Geliştirme Müdürü Mohammed Jassim Al-Kuwari ise kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini söyledi.