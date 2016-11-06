  1. Ayakta kalmasını bildik
  2. THY Open’da 2016’da heyecan sürüyor

Ahmet Ağaoğlu’na teşekkür hediyesi

Commercial Bank of Qatar Müdür Yardımcısı Kuruçayırlı, Ağaoğlu’na hediye verdi

Ahmet Ağaoğlu’na teşekkür hediyesi
Antalya Belek'teki Regnum Carya & Spa Resort'ta gerçekleştirilen Turkish Airlines Open 2016'ya Katarlı heyet çıkarma yaptı. Commercial Bank of Qatar Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi Müdür Yardımcısı Atilla Kuruçayırlı, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na davetinden ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür edip, özel olarak hazırlanmış hediyesini takdim etti. Katar Finans Merkezi İş Geliştirme Müdürü Mohammed Jassim Al-Kuwari ise kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini söyledi.
Etiketler: ,
  • 06 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar