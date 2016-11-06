Ahmet Ağaoğlu’na teşekkür hediyesi

Antalya Belek'teki RegnumCarya & Spa Resort'ta gerçekleştirilenTurkish Airlines Open2016'ya Katarlı heyet çıkarmayaptı. Commercial Bank of QatarÖzel Bankacılık ve Varlık YönetimiMüdür Yardımcısı Atilla Kuruçayırlı,Türkiye Golf FederasyonuBaşkanı Ahmet Ağaoğlu'nadavetinden ve misafirperverliğindendolayı teşekkür edip, özel olarakhazırlanmış hediyesini takdimetti. Katar Finans Merkezi İş GeliştirmeMüdürü Mohammed JassimAl-Kuwari ise kendilerini evlerindegibi hissettiklerini söyledi.
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