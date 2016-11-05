Yaya Toure City’den özür diledi

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'de forma giyen YayaToure, kadro dışı kalmasına neden olan gelişmeler nedeniyle kendi ve menajeri DimitriSeluk adına kulüpten özür diledi.
FİLDİŞİLİ YILDIZ GERİ ADIM ATTI
Toure'nin teknik direktör Pep Guardiola tarafından UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmamasıyla başlayan söz düellosu ve ardından futbolcunun kadro dışı bırakılmasıyla devam eden süreçte 33 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu geri adım attı.
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