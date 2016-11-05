Yaptık yine yaparız

Beşiktaş'la bu akşam Vodafone Arena'da karşılaşacak olan Trabzonspor zorlu maç öncesi oldukça iddialı... Bordo-Mavililer dünkü son idmanla derbinin hazırlıklarını tamamlarken, teknik direktör Ersun Yanal futbolcularıyla toplantı yaptı. Futbolcularından üzerlerinde taşıdıkları formanın büyüklüğünün farkına varmalarını isteyen tecrübeli hocanın, "Bizim adımız Trabzonspor. Daha önce defalarca İstanbul'da derbi oynadık ve kazandık. İki hafta önce kimse bize şans vermezken Galatasaray'ı yendik. Yine yapacağız. Rakibimiz çok güçlü ve formda olabilir. Ama biz de güçlüyüz. Eğer üzerinizdeki formanın hakkını sonuna kadar verirseniz buraya kazanan tamımın oyuncuları olarak dönersiniz" dediği öğrenildi.



DİSİPLİNLİ OYNAYIN, ALAN BIRAKMAYIN

Öte yandan Ersun Yanal zorlu maçının taktiğini de belirledi. Son haftalarda iyi bir performans gösteren 11'i bozmayı düşünmeyen başarılı hoca, futbolcularından disiplinli ve rakibe alan bırakmayacak şekilde oynamalarını istedi. İleri uçta yine Dame Ndoye'ye görev verecek olan Yanal, kanatları ise Yusuf ile Bero'ya teslim edecek. Tecrübeli teknik adam savunma tandemini ise Uğur ve Durica'dan oluşturacak.



