Yaptık yine yaparız

Beşiktaş'la bu akşam VodafoneArena'da karşılaşacakolan Trabzonsporzorlu maç öncesi oldukça iddialı...Bordo-Mavililer dünkü son idmanladerbinin hazırlıklarını tamamlarken,teknik direktör Ersun Yanalfutbolcularıyla toplantı yaptı. Futbolcularındanüzerlerinde taşıdıklarıformanın büyüklüğünün farkınavarmalarını isteyen tecrübeli hocanın,"Bizim adımız Trabzonspor.Daha önce defalarca İstanbul'daderbi oynadık ve kazandık. İki haftaönce kimse bize şans vermezkenGalatasaray'ı yendik. Yine yapacağız.Rakibimiz çok güçlü ve formdaolabilir. Ama biz de güçlüyüz. Eğerüzerinizdeki formanın hakkını sonunakadar verirseniz buraya kazanantamımın oyuncuları olarak dönersiniz"dediği öğrenildi.
DİSİPLİNLİ OYNAYIN, ALAN BIRAKMAYIN Öte yandan Ersun Yanal zorlu maçının taktiğini de belirledi. Son haftalarda iyi bir performans gösteren 11'i bozmayı düşünmeyen başarılı hoca, futbolcularından disiplinli ve rakibe alan bırakmayacak şekilde oynamalarını istedi. İleri uçta yine Dame Ndoye'ye görev verecek olan Yanal, kanatları ise Yusuf ile Bero'ya teslim edecek. Tecrübeli teknik adam savunma tandemini ise Uğur ve Durica'dan oluşturacak.
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