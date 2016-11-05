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Trabzonspor’un Kalkavan korkusu

Bordo-Mavililer, yönetiminde 7 maçta 1 kez kazanabildi

Trabzonspor’un Kalkavan korkusu
Zorlu Beşiktaş maçı öncesinde Trabzonspor'da Mete Kalkavan endişesi yaşanıyor... Kalkavan'ın düdük çaldığı 7 maçta Bordo-Mavililer 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti. 7 Aralık 2014'te Kalkavan'ın yönettiği maçta Beşiktaş, Trabzon'u 3-0 yenmişti.
Etiketler:
  • 05 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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