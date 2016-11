Trabzon’a Napoli taktigi

Bu akşam Vodafone Arena'da Trabzonspor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta hedef mutlak galibiyet... Eksikler ve Napoli maçının yorgunluğu nedeniyle sıkıntılı olan teknik direktör Şenol Güneş yıkım planını hazırladı. Tecrübeli hocanın aynı Napoli önünde olduğu gibi bu akşam da kontrollü bir oyunu tercih edeceği öğrenildi. Güneş'in Napoli maçında takımın fiziki açıdan oldukça yıpranması nedeniyle futbolcularından yüksek tempo yapmamalarını istediği öğrenildi. Tüm futbolcularıyla bir toplantı yapan başarılı teknik adamın, "Taraftar baskılı futbol isteyecektir ama biz enerjimizi kontrollü kullanmamız gerekiyor. Yine disiplini ön planda tutalım. Ani çıkışlarla rakibin üstüne gidelim" dediği öğrenildi.



OĞUZHAN 11'DE, TOLGAY ARSLAN YEDEK

Öte yandan eksikler nedeniyle sahaya nasıl bir 11'le çıkacağı merak konusu olan Şenol Güneş'in dünkü idmanın ardından kesin kararını verdiği öğrenildi. Tecrübeli hocanın sakatlığı geçen ve Napoli maçının ikinci yarısında oynayan Oğuzhan'ı bu akşam 11'de sahaya süreceği öğrenildi. Tolgay'ın ise kulübede oturması bekleniyor. Aboubakar'dan yine vazgeçmeyecek olan Güneş'in Cenk'i ise kanatta kullanmayı düşündüğü gelen bilgiler arasında.



SON 12 LİG MAÇINDA SA DECE 3 GALİBİYET

Beşiktaş saat 19.00'da Dolmabahçe'de karşılaşacağı Trabzonspor'a karşı son yıllarda fazlasıyla zorlanıyor.



BAŞ AĞRITAN RAKAMLAR

Siyah-Beyazlılar rakibiyle İstanbul'da oynadığı son 12 lig maçında sadece 3 galibiyet alabildi. Bu karşılaşmalarda Trabzonspor ise 5 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 4 derbi de berabere sonuçlandı. Beşiktaş geçtiğimiz sezon da ligin ikinci haftasında Trabzonspor'a Olimpiyat Stadı'nda 2-1 yenilmişti. Siyah-Beyazlılar rövanşta ise ezeli rakibini Avni Aker'de devirmişti.