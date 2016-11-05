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Süper Lig’de bugün 3 maç daha var

Süper Lig’de bugün 3 maç daha var
Süper Lig'de bugün Beşiktaş- Trabzonspor derbisi dışında 3 karşılaşma daha oynanacak. Saat 13.30'da Aytemiz Alanyaspor, geçtiğimiz hafta Osmanlı'yı yenen Gaziantepspor'u ağırlayacak. 16.00'da Kardemir Karabükspor Bursaspor'u konek ederken, 19.00'da Antalyaspor, Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak.
  • 05 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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