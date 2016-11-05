  1. Emre Belözoğlu’na taraftar tepkisi
  2. Aslan avcısı

’den olay cevap: Arkadaşlarıma sorun!

Sneijder’den olay cevap: Arkadaşlarıma sorun!
G.Saray'ın Hollandalı yıldızı Sneijder, Başakşehir maçından sonra çarpıcı açıklamalar yaptı. , basın mensuplarının, "Takım nasıl iyi olacak?" şeklindeki sorusuna sitemkar bir cevap verdi. Hollandalı, "Bunu, diğer arkadaşlara sorun! Böyle oynarsak kazanmamız imkansız" karşılığını verdi.
Etiketler:
  • 05 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar