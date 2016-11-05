Onun derdi çok!

Başakşehir maçında en tartışılan isimlerden biri de Eren Derdiyok'tu. İlk yarının son anlarında Bruma'nın pasında topu boş kaleye yuvarlayamayan Eren Derdiyok'a tepkiler büyük.
TARAFTARLAR İKİYE AYRILDI
Yıldız futbolcu, sezonun başında ilk 5 maçta 5 kez fileleri havalandırdı. Ancak sonrasında durdu. Son 5 maçta ise gol sevinci yaşayamadı. Eren Derdiyok'un formsuzluğu sosyal medyada taraftarların en çok konuştuğu konulardan birisi. Kimileri Eren'i formsuz bulurken kimileri de onun yeteri kadar beslenmediği görüşünde.
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