Onazi: Stat bir harika

Nijeryalı Ogenyi Onazi, QNB Bank'ın reklam filmi için gittiği Akyazı Stadyumu'na hayran kaldı. Onazi, "Mükemmel ötesi bir stadyum. Hayran kaldım. Ama önce bizim saha sonuçlarını düzeltmemiz gerekiyor" ifadesini kullandı.