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Onazi: Stat bir harika

Onazi: Stat bir harika
Nijeryalı Ogenyi Onazi, QNB Bank'ın reklam filmi için gittiği Akyazı Stadyumu'na hayran kaldı. Onazi, "Mükemmel ötesi bir stadyum. Hayran kaldım. Ama önce bizim saha sonuçlarını düzeltmemiz gerekiyor" ifadesini kullandı.
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  • 05 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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