Bordo mavili kulübün Başkanı Muharrem Usta, sosyal medya hesabı twitter'dan yaptığı paylaşımlarda, "Milyonların ahını alarak mı yaşayacaksın, sokağa çıkacaksın. Çoluk çocuğuna bırakacağın bu mirasla nasıl insanların yüzüne bakacaksın. Yusuf saha dışında ona kırmızılık hareketi yapan sahada öyle mi... Madem ki sahada tiyatro oynanacak Yusuf'ların ne işi vardı burada. Bu işe kim dur diyecek. Yeter!" diyerek Kalkavan'ın kararlarını eleştirdi.





FUTBOLSEVERLERİN İSYAN ETTİĞİ POZİSYON

Beşiktaş-Trabzonspor maçında Quaresma'nın Yusuf Erdoğan'a yaptığı sert faul tepki çekti. Mücadelenin 62. dakikasında ise Ricardo Quaresma'nın Yusuf Erdoğan'a müdahalesi sonrasında Trabzonsporlu oyuncu sakatlanarak oyundan çıktı.







Bu pozisyon için Mete Kalkavan, Quaresma'ya sarı kart gösterdi. Bu faulun ardından taraflı tarafsız bütün futbolseverler Quaresma'ya tepki gösterirken, hareketin kırmızı kart olması yönünde görüş birliğine vardı.