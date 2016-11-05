Moussa Sow&Numan en iyi 11’e seçildi

UEFA Avrupa Ligi'nde sona eren dördüncü hafta maçlarının ardından Fenerbahçe'nin Senegalli yıldızı Moussa Sow, haftanın en iyi futbolcusu kategorisinde aday gösterilirken, en iyi 11'ine de adını yazdırdı. UEFA, haftanın en iyi 11 futbolcusu arasında Sow'un yanı sıra Villarreal'e geçit vermeyen Osmanlısporlu savunma oyuncusu Numan Çürüksu da yer aldı.