  1. Onun derdi çok!
  2. Akhisar mesaisi başladı

&Numan en iyi 11’e seçildi

Moussa Sow&Numan en iyi 11’e seçildi
UEFA Avrupa Ligi'nde sona eren dördüncü hafta maçlarının ardından Fenerbahçe'nin Senegalli yıldızı Moussa Sow, haftanın en iyi futbolcusu kategorisinde aday gösterilirken, en iyi 11'ine de adını yazdırdı. UEFA, haftanın en iyi 11 futbolcusu arasında Sow'un yanı sıra Villarreal'e geçit vermeyen Osmanlısporlu savunma oyuncusu Numan Çürüksu da yer aldı.
Etiketler:
  • 05 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar