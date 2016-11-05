Maç öncesi kritik uyarı

Beşiktş Teknik Direktörü Şenol Güneş, talebelerine rakiplerinin Galatasaray'ı Türk Telekom Arena'da 1-0 yendiği karşılaşmayı hatırlattı. Bu sonucun tesadüf olmadığını belirten tecrübeli hoca, "Bizi zorlu bir mücadele bekliyor. Trabzonspor'un Galatasaray'a karşı nasıl mücadele ettiğini hepimiz gördük. İlk yarıda buldukları golün ardından oyunu bırakmadılar ve sahada çok sağlam durdular. O yüzden işimiz kolay değil. Sizden karşılaşmaya çok iyi motive olmanızı ve oyunun hakimiyetini 90 dakika boyunca elinizde tutmanızı istiyorum. Aksi takdirde, seyircimizin önünde hiç hesapta olmayan bir sonuç alabiliriz. Böyle olumsuz bir durumla karşılaşmamak için çok dikkat etmeliyiz" ifadelerini kullandı.
OĞUZHAN KARARSIZLIĞI!
Eksikler nedeniyle sahaya yine farklı 11'le çıkacak olan Güneş, Gökhan İnler ile Oğuzhan arasındaki tercihini de henüz yapmadı.
Beşiktaş'ta Trabzon maçı öncesi en büyük sorun eksikler… Caner, Talisca, Necip ve Tosic'in yokluğu, Şenol Güneş'i yine farklı bir arayışa itecek. Güneş'in hem cezalı hem de sakat olan Tosic'in yerine sol beke Adriano'yu çekmesi, sağ beki Gökhan Gönül'e emanet etmesi, bu oyuncunun önünde de Ömer'e şans vermesi bekleniyor. Tolgay Arslan'ı yine 10 numara pozisyonunda sahaya süreceği öğrenilen tecrübeli hocanın, Atiba'nın yanında görevlendireceği isim konusunda ise Gökhan İnler ile Oğuzhan arasında henüz seçimini yapmadığı belirtildi.
ABOUBAKAR'A MİLLİ DAVET
Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Vincent Aboubakar, Dünya Kupası Afrika elemelerinde Zambiya ile oynanacak maç için Kamerun Milli Takımı'na çağrıldı. 12 Kasım tarihindeki karşılaşmaya Aboubakar'ın yanı sıra Galatasaray forması giyen Aurelien Chedjou da milli davet aldı..
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.