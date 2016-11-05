Hedefteki adam Riekerink

Süper Lig'in 10. haftasının açılış maçında Türk Telekom Arena'da lider Medipol Başakşehir'i ağırlayan Galatasaray, sahadan 2-1 mağlup ayrılıp zirveden bir adım daha uzaklaşınca taraftar umutsuzluğü düştü! Alınan skor kadar ortaya konan etkisiz ve silik futbol da Sarı-Kırmızılı taraftarları kahretti. Takımdaki inanılmaz düşüşün sorumlusu olarak Hollandalı teknik adam Jan Olde Riekerink gösteriliyor. Galatasaraylı taraftarlar, bireysel düşüşlerin olabileceği ancak Bruma dahil tüm takımdaki bu düşüşün kabul edilebilir birşey olmadığını belirtiyorlar. Riekerink'in oyuncu tercih ve değişiklikleri de eleştirilen bir diğer konu oldu.



BAŞAKŞEHİR'E KARŞI DOMİNANT OLAN BİZDİK

Sarı-Kırmızılı taraftarlar ligin 11. haftasında F.Bahçe ile deplasmanda oynanacak maçta alınacak bir yenilginin G.Saray'ı ligden kopartabileceğini ve Riekerink için tehlike çanlarının çalmaya başlayacağı fikrinde. Riekerink maçtan sonra, "Başakşehir önünde dominant olan taraf bizdik" deyince sosyal medya çalkalandı.



GOL OLDU HOCALAR TARTIŞTI

Galatasaray'ın ilk yarıda Sinan Gümüş ile bulduğu gol sonrasında Başakşehir'in hocası Abdullah Avcı'nın itirazları oldu. Sonrasında Avcı ile Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink'in saha kenarında tartıştığı görüldü. Sonrasında iki hoca yerlerine döndü.



ARENA'DA İLKLERİN GECESİ OLDU

Galatasaray'ın tecrübeli savunma oyuncusu Chedjou, Medipol Başakşehir maçında 11'e giremeyerek bu sezon ilk kez yedek kaldı. Nigel de Jong ise ligde ilk kez 11'de oynama şansını dün gece yakaladı.



ASLAN'DA 4 ROTASYON!

G.Saray Teknik Direktörü Riekerink, ligde son oynanan Adanaspor karşılaşmasının kadrosunda 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Adanaspor karşılamasında oyundan alınmasına gösterdiği tepki sonrası 21 yaş altı takımına gönderilen Yasin Öztekin ile sarı kart cezalısı durumuna düşen Tolga Ciğerci'nin yanı sıra, Lukas Podolski ile Aurelien Chedjou da Riekerink'in ilk 11 tercihleri arasında yer almadı. Bu iki oyuncu, maça yedekler arasında başladı. Hollandalı teknik adam, Yasin Öztekin, Tolga Ciğerci, Podolski ve Chedjou'nun yerine, Sinan Gümüş, Sneijder, Hakan Balta ve Nigel de Jong'a ilk 11'de şans verdi.



SELÇUK İNAN MAÇA YETİŞTİRİLDİ

Bağırsak enfeksiyonu geçiren Selçuk İnan, sağlık ekibinin yoğun çabalarının ardından Medipol Başakşehir müsabakasına yetiştirildi. Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle 2 antrenmana katılamayan ancak dünkü son idmanda yer alan Selçuk, M.Başakşehir önünde takımdaki yerini aldı.



ABDULLAH AVCI: SAĞLIKLI BİR GALİBİYET ALDI

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı maçtan sonra yaptığı açıklamada, "İkinci yarı olgun bir takım gibi oynadık. Son derece sağlıklı bir galibiyet aldık" dedi. Avcı, "Burada hiç kazanamamıştık. Bunu başardık. Galatasaray'ın evinde üst üste 2 yenilgi aldığı da çok azdır. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler" diye konuştu.