Finalde bir daha karşılaşırız

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda perşembe gecesi Manchester United'ı 2-1 yenerek büyük bir zafere imza atan Fenerbahçe'nin futbolcusu Miroslav Stoch karşılaşma sonrası ilginç bir sürprizle karşılaştı. 2006 yılında henüz 17 yaşındayken kendisini Chelsea'ye aldıran teknik direktör Jose Mourinho kendisini görünce yanına geldi ve galibiyetten dolayı tebrik etti. Portekizli teknik adam, "Bu gece siz kazandınız. Kupanın finalinde bir kez daha karşılaşırız. O zaman da kazanan umarım biz oluruz" diyerek kendisine takıldı. Stoch, kupanın finalinde Manchester United ile karşılaşmayı kendisini de çok arzu ettiğini eski hocasına söyledi.



FENERBAHÇE'DE OLMAKTAN MUTLUYUM

Fenerbahçe'deki durumunu soran Mourinho'ya mutlu olduğunu söyleyen Stoch, şu ifadeleri kullandı: "Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. 25 milyon taraftarı var ve dünyada böyle bir kulüp çok az. Burası benim için önemli bir şans. Ben formamın hakkını vermek ve daha fazla oynamak için için çabalıyorum. 2 yıl kulüpten uzaktım. Yine burdayım. Bunun için de mutluyum."



