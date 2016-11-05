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’na taraftar tepkisi

Emre Belözoğlu’na taraftar tepkisi
Maçın ilk yarısında Galatasaraylı taraftarları çıldırtan bir sahne yaşandı. Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu, ilk yarıda bir pozisyondan sonra hakem Ali Palabıyık'ın üzerine yürüdü. Tecrübeli oyuncunun suratı, Palabıyık'a resmen yapıştı. ancak buna rağmen Emre sarı kart görmedi. Sarıkırmızılı taraftarlar bu pozisyondan sonra hakemi ve Emre'yi uzun süre protesto etti. Galatasaray taraftarları, maçtan önce maç sırasında Emre Belözoğlu'nu protesto etti. Tecrübeli futbolcu topu her ayağına aldığında ıslıkların hedefi oldu.
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  • 05 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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