Emre Belözoğlu’na taraftar tepkisi

Maçın ilk yarısında Galatasaraylı taraftarları çıldırtan bir sahne yaşandı. Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu EmreBelözoğlu, ilk yarıda bir pozisyondan sonra hakem AliPalabıyık'ın üzerine yürüdü. Tecrübeli oyuncunun suratı, Palabıyık'a resmen yapıştı. ancak buna rağmen Emre sarı kart görmedi. Sarıkırmızılı taraftarlar bu pozisyondan sonra hakemi ve Emre'yi uzun süre protesto etti. Galatasaray taraftarları, maçtan önce maç sırasında Emre Belözoğlu'nu protesto etti. Tecrübeli futbolcu topu her ayağına aldığında ıslıkların hedefi oldu.
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