UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe gecesi M.United'ı Ülker Stadyumu'nun çimlerine gömen Fenerbahçe'de futbolcuların soyunma odasındaki coşkusu görülmeye değerdi. Tüm futbolcular sarmaş dolaş olurken iddialı sözler koridorları adeta inletti. Gecenin yıldızlarından ve 2. golün sahibi olan Jeremain Lens, "Bu takım herkesi yener. Yeter ki inanalım ve her maçta bu mücadeleyi ortaya koyalım" derken, kaptan Volkan Demirel de "Bundan sonra ligde ve Avrupa'da her maçı kazanacağız. Taraftar da maça gelmeye başladı. İnanalım ve çalışalım" ifadesini kullandı.



MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI

Bu arada yönetimin bonservisini almak için çaba gösterdiği Lens'e M.United maçının ardından müjdeli bir haber geldi. Lens, 1 yıllık aranın ardından Hollanda Milli Takım kampına davet edildi.