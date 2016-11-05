Bu takım herkesi yener

UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe gecesi M.United'ı ÜlkerStadyumu'nun çimlerine gömen Fenerbahçe'de futbolcuların soyunma odasındaki coşkusu görülmeye değerdi. Tüm futbolcular sarmaş dolaş olurken iddialı sözler koridorları adeta inletti. Gecenin yıldızlarından ve 2. golün sahibi olan Jeremain Lens, "Bu takımherkesi yener. Yeter ki inanalımve her maçta bu mücadeleyiortaya koyalım" derken, kaptan Volkan Demirel de "Bundansonra ligde ve Avrupa'da hermaçı kazanacağız. Taraftar damaça gelmeye başladı. İnanalımve çalışalım" ifadesini kullandı.
MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI
Bu arada yönetimin bonservisini almak için çaba gösterdiği Lens'eM.United maçının ardından müjdeli bir haber geldi. Lens, 1 yıllık aranın ardından Hollanda MilliTakım kampına davet edildi.
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