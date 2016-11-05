Biz değil onlar haketti!

Fenerbaçe'nin Manchester United zaferi İngliiz basınında geniş yer buldu. Fenerbahçe'nin çok dirençli olduğunun altı çizilirken, The Telegraph gazetesi, "Hakedentaraf onlardı. United 2. golü yiyince bir şeylerinfarkına vardı" diye yazdı. Mirror ise "M.United'dahüsran var. Sunderland, Lens'i göndermekle neyikaçırdığını anlamıştır" yorumunu yaptı.
İBRA SAHAYA KAVGA İÇİN ÇIKMIŞ!
Karşılaşma İsveç basınında da yer buldu. İbrahimovic'in saha- ya kavga etmek için çıktığı ve kendisine ceza verilebileceği belirtildi.
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