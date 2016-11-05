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Biz değil onlar haketti!

İngiliz basını F.Bahçe-M.United maçına geniş yer ayırdı. The Telgraph, “Onlar haketti ” derken, Mirror, “Sunderland Lens’i göndermekle neyi kaçırdığını anlamıştır” dedi.

Biz değil onlar haketti!
Fenerbaçe'nin Manchester United zaferi İngliiz basınında geniş yer buldu. Fenerbahçe'nin çok dirençli olduğunun altı çizilirken, The Telegraph gazetesi, "Hakeden taraf onlardı. United 2. golü yiyince bir şeylerin farkına vardı" diye yazdı. Mirror ise "M.United'da hüsran var. Sunderland, Lens'i göndermekle neyi kaçırdığını anlamıştır" yorumunu yaptı.

İBRA SAHAYA KAVGA İÇİN ÇIKMIŞ!
Karşılaşma İsveç basınında da yer buldu. İbrahimovic'in saha- ya kavga etmek için çıktığı ve kendisine ceza verilebileceği belirtildi.
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  • 05 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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