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Beşiktaş ve Trabzonspor’un üç puan savaşı

Ezeli rakipler Arena’da kapışacak. 19.00’daki maçta Mete Kalkavan düdük çalacak

Beşiktaş ve Trabzonspor’un üç puan savaşı
Süper Lig'de haftanın en önemli maçlarından biri bu akşam Dolmabahçe'de oynanacak... Haftaya ikinci sırada giren Beşiktaş ezeli rakibi Trabzonspor'u Vodafone Arena'da ağırlayacak.

KARTAL'DA 5 EKSİK
Saat 19.00'da başlayacak maçta Mete Kalkavan düdük çalacak. Beşiktaş'ta zorlu mücadele öncesi eksikler can sıkıyor. Sakatlığı süren Caner, Talisca, Necip ve Aras'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Dusko Tosic de bu akşam forma giyemeyecek.
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  • 05 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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