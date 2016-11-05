Beşiktaş ve Trabzonspor’un üç puan savaşı

Süper Lig'de haftanın en önemli maçlarından biri bu akşam Dolmabahçe'de oynanacak... Haftaya ikinci sırada giren Beşiktaş ezeli rakibi Trabzonspor'u Vodafone Arena'da ağırlayacak.



KARTAL'DA 5 EKSİK

Saat 19.00'da başlayacak maçta Mete Kalkavan düdük çalacak. Beşiktaş'ta zorlu mücadele öncesi eksikler can sıkıyor. Sakatlığı süren Caner, Talisca, Necip ve Aras'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Dusko Tosic de bu akşam forma giyemeyecek.