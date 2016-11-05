  1. Maç öncesi kritik uyarı

-

Spor Toto Süper Lig'de haftanın en önemli maçında , 'da 'u konuk ediyor.

Süper Lig'de haftanın en önemli maçlarından biri bu akşam Dolmabahçe'de oynanıyor... Haftaya ikinci sırada giren ezeli rakibi 'u 'da ağırlıyor.



İŞTE İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Rhodolfo, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Tolgay, Quaresma, Cenk Tosun, Aboubakar

TRABZONSPOR: Onur, Zeki, Uğur, Durica, Mustafa, Okay, Onazi, Mehmet, Bero, Yusuf, N'Doye
Etiketler: , ,
  • 05 Kasım 2016, Cumartesi 18:08
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar