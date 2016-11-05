Avrupa’nın korkulu rüyası Osmanlıspor!

UEFA Avrupa Ligi'nde İspanyol ekibi Villarreal'i deplasmanda yenen Osmanlıspor gündeme oturdu... Bu sezon ilk kez Avrupa arenasında yer alan Başkent ekibi buna rağmen mükemmel bir performans sergiliyor. Ön elemede 3 rakibi eleyerek gruplara kalan Osmanlıspor, 4 maçta aldığı 7 puanla ikinci tur yolunda önemli bir avantaj yakalamış durumda. Osmanlı'nın Villarreal galibiyetine geniş yer veren İspanyol basını, temsilcimizle ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.
"RUSESCU'YU ALIN" Marca, "Rusescu'yu alın" başlığı atılan haberde Osmanlıspor'un Villarreal'e sert bir darbe indirdiği yorumu yapıldı. El Periodico ise "Osmanlıspor, Villarreal'e dişlerini gösterdi" manşetini attı.
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