Aslan avcısı

Galatasaray evinde lider Başakşehir'e 2-1 kaybetti. 16. dakikada Bruma'nın pasında Sinan ceza sahasında topla buluştu. Vuruşunda top savunmadan döndü. Devamında Bruma araya girdi. Çizgiye indi. İçeriye pasında savunma kademeye girdi. Dakikalar 32'yi gösterdiğinde Galatasaray'ın golü geldi. Wesley Sneijder'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşa kale dibinde Sinan Gümüş iyi yükseldi ve topu ağlara gönderdi: 1-0. 36'da Başakşehir eşitliği yakaladı. Sağ kanattan Uğur Uçar ceza sahasına çok iyi ortaladı. Mehmet Batdal'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 45'te Portekizli yıldız Bruma soldan sıfıra kadar indi. Altı pas içine çıkardı. Eren boş pozisyonda topu ıslıkladı.



MAÇTAKİ 3 GOL DE KAFAYLA GELDİ

54'TE Visca, Hakan Balta'yı geçti. Vuruşunda Muslera topu son anda kornere gönderdi. 60'ta Emre'nin serbest vuruşunda kale dibinde topa kafayla dokunan Yalçın takımını öne geçirdi: 2-1. 67'de Sneijder, ceza sahasının dışından çok sert vurdu. Top üst direği sıyırdı. 74'te Emre'nin serbest vuruşuna iyi yükselen Batdal'ın kafa vuruşu auta çıktı. 90'da Sneijder'in frikiğini Volkan çıkardı. Yaşanan karambolde G.Saraylı oyuncular çerçeveyi bulamadı.



YENİ LEİCESTER OLMA YOLUNDA

Sezon başında Medipol Başakşehir'e kimse zirve için şans tanımıyordu... Senelerdir sistemli bir şekilde ilerleyen Abdullah Avcı'nın Başakşehir'i bu sezon inatla liderlik koltuğunu bırakmıyor. Namağlup ünvanını koruyan Avcı'nın öğrencileri sezon sonunda şampiyonluk apoletini takmak istiyor. Tıpkı İngiltere'de kimsenin önceden şans tanımadığı Leicester City gibi.



