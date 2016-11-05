  1. Beşiktaş - Trabzonspor

milli takıma geri döndü! açıklandı

a geri döndüğünü açıkladı.

Arda Turan milli takıma geri döndü! Kadro açıklandı
Euro 2016 sonrası uzun bir süre Milli Takım sunda yer almayan , Ay-yıldızlı forma ile sahalara döneceğini açıkladı. Barcelonalı yıldız müjdeyi kişisel hesabından verdi. Milli Takım'ın gol sevincinin yer aldığı fotoğraf paylaşan Arda, ""Hocamızla konuştuk ülkemiz için yeniden hep beraberiz inşallah..." yazdı.

BURAK VE SELÇUK DA KADRODA
ımızın 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda 12 Kasım Cumartesi günü Antalya'da Kosova ile oynayacağı karşılaşmanın aday kadrosu açıklandı. Arda Turan ile birlikte Selçuk İnan ve Burak Yılmaz da aday kadroya dahil edildi. İşte Ay-yıldızlılar'ın Kosova maçı kadrosu:
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  • 05 Kasım 2016, Cumartesi 19:31
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