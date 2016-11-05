Arda Turan milli takıma geri döndü! Kadro açıklandı

Euro 2016 sonrası uzun bir süre Milli Takım kadrosunda yer almayan Arda Turan, Ay-yıldızlı forma ile sahalara döneceğini açıkladı. Barcelonalı yıldız müjdeyi kişisel hesabından verdi. Milli Takım'ın gol sevincinin yer aldığı fotoğraf paylaşan Arda, ""Hocamızla konuştuk ülkemiz için yeniden hep beraberiz inşallah..." yazdı.
BURAK VE SELÇUK DA KADRODA A Milli Takımımızın 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda 12 Kasım Cumartesi günü Antalya'da Kosova ile oynayacağı karşılaşmanın aday kadrosu açıklandı. Arda Turan ile birlikte Selçuk İnan ve Burak Yılmaz da aday kadroya dahil edildi. İşte Ay-yıldızlılar'ın Kosova maçı kadrosu:
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