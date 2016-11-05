Arda Turan bu kez idmanda sakatlandı

Barcelona forması giyen Arda Turan'dan kötü haber... Sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan ve geçtiğimiz salı M.City maçıyla sahalara dönen Arda, Barça'nın son idmanını yarıda bırakmak zorunda kaldı. Sakatlığı nükseden 29 yaşındaki futbolcu, son 2 haftada 3. kez sakatlık yaşadı. İspanyol medyası, Arda'nın tam iyileşmeden maç ve idmana çıktığı için sorun yaşadığını iddia ediyor.