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bu kez idmanda sakatlandı

İdmanı yarıda bırakan 2 haftada 3. sakatlığı yaşadı

Arda Turan bu kez idmanda sakatlandı
Barcelona forması giyen Arda Turan'dan kötü haber... Sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan ve geçtiğimiz salı M.City maçıyla sahalara dönen Arda, Barça'nın son idmanını yarıda bırakmak zorunda kaldı. Sakatlığı nükseden 29 yaşındaki futbolcu, son 2 haftada 3. kez sakatlık yaşadı. İspanyol medyası, Arda'nın tam iyileşmeden maç ve idmana çıktığı için sorun yaşadığını iddia ediyor.
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  • 05 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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