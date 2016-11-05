Akhisar mesaisi başladı

Süper Lig'de yarın Akhisar ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde antrenman 1 saat 10 dakika sürdü. Manchester United maçının on birinde başlayan futbolcular rejenerasyon çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı dar alanda pas organizasyonlarıyla sürdürdü. Çalışma dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı. Fenerbahçe bugünkü çalışmanın sonrasında Manisa'ya hareket edecek.