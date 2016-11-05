Aduriz Bilbao’nun kahramanı oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde önceki gecenin en çok konuşulan ismi Aritz Aduriz oldu... Athletic Bilbao'nun Genk'i 5-3 yendiği maçta takımının tüm gollerini atan 35 yaşındaki oyuncu, İspanya'da kahraman ilan edildi. İspanyol gazateleri Aduriz'in performansını manşetlere taşırken, futbol siteleri de Aduriz'i gecenin yıldızı seçti.