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Aduriz Bilbao’nun kahramanı oldu

Genk’i 5-3 yenen A.Bilbao’nun tüm gollerini 35 yaşındaki

Aduriz Bilbao’nun kahramanı oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde önceki gecenin en çok konuşulan ismi Aritz Aduriz oldu... Athletic Bilbao'nun Genk'i 5-3 yendiği maçta takımının tüm gollerini atan 35 yaşındaki oyuncu, İspanya'da kahraman ilan edildi. İspanyol gazateleri Aduriz'in performansını manşetlere taşırken, futbol siteleri de Aduriz'i gecenin yıldızı seçti.
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  • 05 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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