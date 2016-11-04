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noktayı koydu

21 yıl önce basketbola başlayan Yasemin veda etti

Yasemin Horasan noktayı koydu
Türk kadın basketbolunun önemli isimlerinden 33 yaşındaki Yasemin Horasan aktif basketbol yaşamına son verdiğini açıkladı. 21 yıl önce basketbola başlayan Yasemin 3 büyük takımın da formasını giymeyi başardı.

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Yasemin TBF'nin internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Herkes hakkını helal etsin ben de herkese helal ediyorum" ifadesini kullandı.
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