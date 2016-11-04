Yasemin Horasan noktayı koydu

Türk kadın basketbolunun önemli isimlerinden 33 yaşındaki Yasemin Horasan aktif basketbol yaşamına son verdiğini açıkladı. 21 yıl önce basketbola başlayan Yasemin 3 büyük takımın da formasını giymeyi başardı.



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Yasemin TBF'nin internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Herkes hakkını helal etsin ben de herkese helal ediyorum" ifadesini kullandı.