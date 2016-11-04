Yanal bir ilk peşinde!

Trabzonspor'da Beşiktaş ile oynanacak olan maç öncesi Ersun Yanal, olağanüstü hal ilan etti. Tecrübeli hoca Beşiktaş'ın Arena'daki yenilmezliğine de son vermek amacında. Trabzonspor'un başında Beşiktaş'a karşı çıktığı 5 maçta 3 yenilgi,2 de beraberlik alan Yanal bu kötü istatistiğine de son vermeyi hedefliyor. Beşiktaş maçının önemini anlatan Yanal, "Herkes Beşiktaş'ı favori görüyor ama G.Saray maçında da rakibi favori görüyorlardı. Bu maçı alırsanız adeta sezona yeniden başlamış gibi oluruz" dediği öğrenildi
TRABZONSPORTAKTİK ÇALIŞTI Trabzonspor Beşiktaşile oynayacağı karşılaşmanınhazırlıklarınısürdürdü. Teknik DirektörErsun Yanaltaktik ağırlıklı çalışmayaağırlık verdi.Bu arada Trabzonspor,Beşiktaşile oynayacağı karşılaşmaöncesi bugün öğlesaatlerinde İstanbul'ahareket edecek
CASTİLLO'NUN DURUMU BELİRSİZ Trabzonspor'unG.Sarayile oynadığı maçtasakatlanan Castillo,aradan geçen 2maça rağmen tamolarak iyileşemedi.Takımdan ayrı olarakkoşulara başlayanCastillo'nunyetiştirilmesi içinyoğun çabaharcanırkendurumu belirsizliğinikoruyor.
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