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Yanal bir ilk peşinde!

Yanal, Beşiktaş’ın Arena’da yenilmezlik unvanına son vermek istiyor

Yanal bir ilk peşinde!
Trabzonspor'da Beşiktaş ile oynanacak olan maç öncesi Ersun Yanal, olağanüstü hal ilan etti. Tecrübeli hoca Beşiktaş'ın Arena'daki yenilmezliğine de son vermek amacında. Trabzonspor'un başında Beşiktaş'a karşı çıktığı 5 maçta 3 yenilgi,2 de beraberlik alan Yanal bu kötü istatistiğine de son vermeyi hedefliyor. Beşiktaş maçının önemini anlatan Yanal, "Herkes Beşiktaş'ı favori görüyor ama G.Saray maçında da rakibi favori görüyorlardı. Bu maçı alırsanız adeta sezona yeniden başlamış gibi oluruz" dediği öğrenildi

TAKTİK ÇALIŞTI
Trabzonspor Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Ersun Yanal taktik ağırlıklı çalışmaya ağırlık verdi. Bu arada Trabzonspor, Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşma öncesi bugün öğle saatlerinde İstanbul'a hareket edecek

CASTİLLO'NUN DURUMU BELİRSİZ
Trabzonspor'un G.Saray ile oynadığı maçta sakatlanan Castillo, aradan geçen 2 maça rağmen tam olarak iyileşemedi. Takımdan ayrı olarak koşulara başlayan Castillo'nun yetiştirilmesi için yoğun çaba harcanırken durumu belirsizliğini koruyor.
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